В Казани прошел музыкальный концерт «Юные таланты Татарстана»

Сегодня в Детской школе искусств №2 завершился второй день Всероссийского фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводится благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского гранта культурных инициатив.

Напоминаем, что ранее Оксана Федорова заявила, что второй день фестиваля объявлен днем юных талантов. До начала концерта участники посетили мастер-класс солиста Большого театра России Александра Полковникова.

Второй день фестиваля завершился ярким музыкальным концертом «Юные таланты Татарстана». В нем приняли участие лучшие музыканты из региона - победители и финалисты Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», а также победители из Санкт-Петербурга и Набережных Челнов.

«Казань всегда славилась своими талантливыми людьми, уважением к культурным и национальным традициям. Я очень рада, что многие ребята из Казани и Татарстана принимали участие в нашем конкурсе», - поделилась Оксана Федорова.

Открывал концертную программу Детский оркестр народных инструментов города Казани, художественные руководители – Надежда Занозовская, Иван Занозовский. Коллектив особенно похвалила Оксана Федорова: «Далеко не каждый город может похвастаться столь сильным ярким и профессиональным коллективом».

На сцене звучали произведения великих композиторов. Особое внимание уделялось музыкальным шедеврам Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, так как фестиваль проходит в даты празднования юбилеев русских композиторов.

Концерт завершился награждением финалистов и победителей и раздачей памятных призов.