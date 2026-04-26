В Казани прошел митинг, посвященный 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в Казани прошел митинг в память о героически исполнивших свой долг участниках ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мероприятие, приуроченное к 40-й годовщине трагедии, состоялось у мемориального комплекса в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана.

У мемориальной стены собрались участники ликвидации техногенной катастрофы, представители Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, городского Исполкома и общественных организаций, учащиеся классов «Юнармии» и многочисленные казанцы.

Открыл митинг заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов. Он выразил слова благодарности «чернобыльцам», проявившим героизм и мужество при ликвидации последствий аварии на АЭС.

«Ровно 40 лет назад человечество столкнулось с невероятным испытанием. В ответ на этот вызов Казань и Татарстан незамедлительно откликнулись, приняв участие в работах по ликвидации последствий крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Каждый, кто был причастен к этим событиям и делал все возможное, чтобы остановить распространение радиационной угрозы по миру, проявил высочайшее самоотверженное отношение, забыв о себе», – сказал Азат Абзалов.

О масштабах участия татарстанцев напомнил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко. Более 3,5 тысяч жителей республики были направлены в зону аварии, многие получили значительные дозы облучения.

Он подчеркнул, что Чернобыльская катастрофа стала серьезным уроком для всего человечества.

«Ее последствия до сих пор отражаются на природе и здоровье людей. Зона загрязнения затронула более 14 регионов, включая Липецкую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Рязанскую области, где выпал радиоактивный цезий-137. Всего пострадали более 9 миллионов граждан СССР», – добавил он.

Вклад Татарстана в ликвидацию последствий подчеркнул и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков. С 1986 года и на протяжении 1990-х годов жители республики работали в зоне заражения, подвергаясь серьезному риску для жизни и здоровья. Он выразил благодарность сотрудникам предприятий «КАМАЗ», КАПО им. Горбунова, Казанского вертолетного завода, научных институтов и аграрных объединений, принимавших участие в работах по устранению последствий катастрофы.

«Именно на примере их мужества у подрастающего поколения формируются гражданская ответственность, чувство долга и любовь к Родине. Низкий поклон всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы за их беспримерное мужество. Светлая память тем, кого уже нет с нами», – добавил Баксиков.

Перед собравшимся выступил председатель татарстанской республиканской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Александр Барсков.

Он поделился воспоминаниями и рассказал, как работал в зоне отчуждения, рискуя здоровьем и жизнью, чтобы остановить распространение радиации.

«В Чернобыле я был в составе команды ветеринаров. Мы занимались обследованием животных, оставшихся в тридцатикилометровой зоне, оказывали помощь, проводили эвакуацию, обследовали близлежащие районы и хозяйства. Сегодня, работая в системе охраны природы, я горжусь тем, что в 1991 году нам удалось провести экспертизу и добиться запрета на строительство Татарской атомной станции в Камских Полянах», – сказал Александр Барсков.

Память о погибших и умерших в результате аварии на Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания. Почетный караул возложил к подножию мемориала корзину красных роз.