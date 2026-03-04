В Казани прошел межнациональный Fashion-показ в рамках конкурса красоты БРИКС

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани продолжается международный конкурс красоты БРИКС. 3 марта в отеле Tasigo Kazan Palace прошел межнациональный Fashion-показ, собравший участниц конкурса, директоров национальных делегаций, звездных гостей и представителей модной индустрии.

Главной темой вечера стал синтез традиционных мотивов и современной моды: российские и татарстанские дизайнеры представили коллекции с национальной айдентикой, вдохновленные культурным многообразием страны.

В роли моделей на подиум вышли и известные личности. Российский футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая, модель Анастасия Костенко приняли участие в демонстрации коллекций бренда RAIS, чем вызвали особый интерес публики.

С приветственным словом к гостям обратилась министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«Красота меняется с возрастом. Но есть красота, которая проходит сквозь годы, сквозь столетия, и даже по истечении жизни человека эта красота все равно остается путеводной звездой. Это красота души, красота сердца. Дорогие наши участницы, вы как звезды потрясающего небосвода жизни. Я желаю вам, чтобы огонь вашей души никогда не угасал», — обратилась она к конкурсанткам.

Во время показа одежды татарстанских дизайнеров на сцене выступили популярные татарские исполнители: группа «Дышать» и певица Defne, а с отдельным сольным номером выступила певица DINARA.

Модный показ посетили певец Марк Тишман, стилист Влад Лисовец, блогер Эльдар Джарахов и исполнительница MONA. Тишман, который входит в состав жюри конкурса, поделился впечатлениями от вчерашней церемонии открытия: «Мы стали свидетелями грандиозной, масштабной церемонии, которая направила нас, как оценивать участниц, — сместила фокус не только на внешнюю красоту, но и на доброту, открытость, ум».

Он также отметил историческое значение события. «Население стран БРИКС — почти половина Земли, 3,5 миллиарда человек. Здесь, в Казани, создается история. Очень хочется, чтобы наши девушки, вернувшись в свои страны, разнесли весть о таком невероятном конкурсе», – отметил он.

Стилист Влад Лисовец, в свою очередь, похвалил всех дизайнеров за смелость: «Все, кто осмелился шить и выдавать одежду на подиум, заслуживают аплодисментов. Не всё мне было близко, но я уверен, что каждый зритель нашел для себя что-то интересное».

Кульминацией показа стало эффектное выступление Полины Гагариной — певица исполнила свои самые популярные хиты, завершив вечер на высокой ноте.