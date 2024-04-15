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В Казани прошел Международный Круглый стол на тему антимонопольного регулирования
В Казани прошел Международный круглый стол «Антимонопольное регулирование в условиях цифровой экономики», который организовала ФАС России в столице РТ.
В мероприятии поучаствовали представители федеральных органов власти, конкурентных ведомств стран БРИКС и международных организаций, а также представители бизнеса, юристы-практики и ученые, сообщает пресс-служба госкомитета РТ по закупкам.
Основное внимание участники встречи уделили актуальным проблемам антимонопольного законодательства в цифровую эпоху, оценке состояния конкуренции и рыночной доли на цифровых рынках, деятельности маркетплейсов на рынке онлайн-торговли и другим темам. Эксперты также обсудили вызовы, с которыми сталкивается антимонопольное регулирование в цифровую эпоху.
«Госкомитет РТ по закупкам, безусловно, работал и продолжает работу в тесном взаимодействии с ФАС России. Ведь именно обеспечение равных условий доступа к исполнению государственных контрактов для всех заинтересованных лиц является одним из основополагающих принципов системы закупок», - отметил зампредседателя Госкомитета Татарстана по закупкам Искандер Багаутдинов во время данного мероприятия.
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