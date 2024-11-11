В Казани прошел мастер-класс по росписи скворечников для детей участников СВО

фото: пресс-служба «Единой России»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел мастер-класс по росписи скворечников для детей участников СВО - в рамках Республиканского экологического конкурса «Зеленые мечты». Организовал данный проект депутат Госсовета РТ, член партии «Единая Россия», участник специальной военной операции Марат Галиев.

«Мы давно занимаемся экологическими проектами. Сегодня зеленая повестка и экоинициативы объединяют все больше детей и молодежи. Работа по экологическому воспитанию очень важна и дает прекрасные результаты. Это не просто дань моде, это программа, которая имеет этапные переходы. Необходимо вовлекать детей в более значимые активности: ребята способны творчески подойти к любой задаче и найти нестандартное решение», - заявил Галиев, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

По его словам, многие наработки участников конкурса уже нашли практическое применение.

«В этот раз мы решили немного изменить вектор акции, чтобы поддержать детей, чьи отцы находятся или находились в зоне специальной военной операции, - заявил Марат Галиев. - 2025 год в Татарстане объявлен Годом защитника Отечества. Конкурс станет началом большого цикла мероприятий, посвященных нашим доблестным воинам».

Напомним, на территории Татарстана уже пятый год эффективно и с большим откликом со стороны детей и молодежи проводится экологический конкурс «Зеленые мечты».

Цель проекта – привлечение внимания детей и молодежи к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе, поддержка одаренных детей, повышение уровня экологической культуры в Татарстане.

«Думаю, яркие кормушки будут радовать глаз и принесут пользу птицам. Свою поделку я повешу в сквере имени Толстого. Мы с бабушкой уже смастерили кормушки. Пернатые с удовольствием прилетали и ели корм», - рассказал участник акции, учащийся лицея №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина Айрат Хасанов.

В зимний период птиц нельзя оставлять в беде, уверена воспитанница той же школы Камилла Филиппова.

«Мы должны помогать пернатым выжить. Они тоже хотят кушать, но не могут сходить в магазин. Красивые птичьи столовые помогут создать праздничное настроение, украсят любой парк», - прокомментировала девочка.

В этом году конкурс «Зеленые мечты» проводится с 10 октября по 10 декабря. Испытать себя приглашают детей от 7 до 17 лет, воспитанников дошкольных и школьных учреждений Казани, желающих показать свои творческие способности и получить много интересных призов.

Конкурс проводится в 3 номинациях. Так, для участия в номинации «Умный дом для лесных жителей» необходимо создать инновационную кормушку, которая не только будет привлекать пернатых друзей и белок, но и обеспечит их безопасность, комфорт и легкий доступ к пище.

Юные активисты, выбравшие направление «Экодом: с заботой о флоре и фауне», должны создать экологичную кормушку из переработанных или натуральных материалов.

Участникам номинации «Татар милли сыерчык оясы» предлагают сделать своими руками кормушку, отличающуюся уникальным декором в национальных традициях, с использованием традиционных узоров и орнаментов.

Призовой фонд конкурса составляет суммарно более 100.000 рублей. Также выделяются дополнительные призы от партнеров акции.

Этот конкурс – отличная возможность проявить фантазию и заботу о природе, а также показать свои художественные способности. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.