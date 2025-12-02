news_header_top
Общество 2 декабря 2025 19:43

В Казани прошел квиз, посвященный профилактике ВИЧ-инфекции

В Казанском кооперативном институте прошел квиз по профилактике ВИЧ-инфекции, организованный сторонниками «Единой России» и ГАУЗ РЦПБ СПИД, который посетили более 100 студентов. Мероприятие было посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом в рамках соответствующей недели с 1 по 7 декабря.

На мероприятии прочитал лекцию сотрудник Центра СПИД, врач-эпидемиолог, сторонник «Единой России» Арслан Залалдинов. Он простым языком перечислил основные пути передачи инфекции, рассказал про профилактику заболевания, а также развеял заблуждения и страхи людей, встречающиеся наиболее часто.

Яркое выступление провела медицинский психолог ГАУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ, руководитель фонда «НЕстрашно» Светлана Изамбаева, которая призвала осознанно относиться к своему здоровью и проявлять эмпатию по отношению к людям, живущим с ВИЧ.

Завершилось мероприятие анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию.

