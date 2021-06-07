Освоение природных богатств Якутии обсудили на круглом столе в Казанском университете

Вопросы сотрудничества в области недропользования, материаловедения, актуальные проблемы биоформации, перспективы сохранения и развития родных языков обсудили сегодня представители казанского и якутского университетов на круглом столе, который прошел в Казани.

«Якутия — удивительный край, — заявил проректор по науке Казанского (Приволжского) федерального университет Данис Нургалиев. — При том, что она занимает одну пятую часть России, там живет всего 1 млн человек. Там фантастические богатства, которые нужно осваивать. Их важно сохранить для будущих поколений».

С докладами выступили деятели науки Республики Саха: проректор по науке и инновациям «Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова» (СВФУ), кандидат географических наук Юрий Данилов, доцент СВФУ, кандидат биологических наук Василий Нохсоров, доцент СВФУ, кандидат филологических наук Гаврил Торотоев.

«Видно, что у нас с Якутией есть точки соприкосновения, — резюмировал Данис Нургалиев. — Их пока не так много, однако потенциал очень большой. Нам необходимо более плотно взаимодействовать. Главный итог этого круглого стола — то, что мы больше узнали друг о друге и сделали наметки на будущее».

Круглый стол «Якутия и Татарстан. Научно-исследовательские проекты: возможности взаимодействия» приурочен к дням Якутии в Татарстане. В нем приняли участие сотрудники Северо-Восточного федерального университета и Казанского федерального университета.

