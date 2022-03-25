В Казани прошел круглый стол по вопросам себестоимости книг на фоне роста цен на бумагу

В Казани прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы себестоимости книжной продукции в условиях роста цен на бумагу. В обсуждении приняли участие руководители республиканских издательств, передают «Казанские ведомости».

Модератором встречи выступила президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ Венера Якупова. Она отметила, что в республике уделяется мало внимания издательской деятельности по выпуску книг, а между тем в этой сфере существует много проблем.

Одной из них является нарушение авторских прав. Сегодня интеллектуальная собственность авторов художественной и других видов литературы практически не защищается. Участники круглого стола отметили, что плагиат стал обыденным повсеместным явлением.

Проблему необходимо решать — для этого нужно упорядочить торговлю книгами и вернуться к контролю за содержанием и оформлением. Участники встречи пришли к выводу, что издания, выпущенные с нарушениями ГОСТов и СНиПов и не прошедшие сертификацию в Российской книжной палате, не должны попадать на прилавок.

Также участники встречи считают, что необходимо вернуть лицензирование издательской деятельности.

«Сегодня в издательском бизнесе нет правил. Вообще никаких! Книгоиздание в России пущено на самотек», — подчеркнул руководитель ООО ИД «Меддок» Марат Мингазов.

Кроме того, руководители республиканских издательств отметили важность государственной поддержки в переоснащении целлюлозно-бумажных комбинатов страны для выпуска собственной мелованной и офсетной бумаги. Это поможет исключить существующую на данный момент полную зависимость от зарубежных поставок и сдержать рост цен на товары.

Кроме того, хорошим подспорьем могут стать льготы на аренду и налогообложение. Это позволит расширить сеть книжных магазинов и павильонов современного типа по продаже печатной продукции.