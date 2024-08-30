Минниханов посетил скачки в честь Дня Республики в Казани

На ипподроме «Казань» сегодня прошел конно-спортивный праздник, посвященный празднованию Дня Республики. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В рамках традиционного праздника прошли Всероссийские бега и скачки, на которых было разыграно 17 наград, в том числе приз Раиса Татарстана, приз Президента ОАЭ, Кубок первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и другие. Участие в соревнованиях приняли спортсмены со всей страны.

Общий призовой фонд соревнований составил 17,3 млн рублей. Они собрали лучших жокеев страны, представляющих более чем 20 республик и областей. На манеже можно было увидеть 198 лошадей верховых и рысистых пород. Лучшие из них на дистанции могут развивать скорость до 90 километров в час!

Призовой фонд 11-й скачки на Приз Раиса РТ составил 4 млн рублей. На приз Президента ОАЭ – 3 млн рублей. Кроме того, 100 тысяч рублей от ПАО «Татнефть» были поровну разделены между будущими звездами ипподромов, 10-12-летними наездниками. Хотя очень красивым рывком на финише эту 500-метровую дистанцию выиграла 10-летняя Малика Соломенникова на пони Нюша.

Целый ряд опытнейших жокеев приняли участие в нескольких забегах. Например, братья Магомед и Марзобек Каппушевы вообще стартовали дважды подряд. Вместе с мужчинами соревновались и женщины. Так, первый приз «Аргамак» – с него стартовал праздник – выиграла Регина Зарипова из Лениногорского района на кобыле Ялкын.

На дистанции 1400 метров лучшим оказался Хамзат Улубеев из Оренбургской области на кобыле Саманта. Это расстояние они буквально «пролетели» за 87 секунд!

В перерыве между 6-м и 7-м заездами на манеже Республиканской спортивной школы по конному спорту с участием Рустама Минниханова состоялось награждение победителей II международного турнира по конкуру на приз Раиса РТ. Соревнования проходили с 27 по 30 августа, всего было представлено 11 маршрутов различной сложности. Общий призовой фонд этих соревнований составил 5 млн рублей.

В этом году впервые манеж принял соревнования по вольтижировке. Это дисциплина конного спорта, в которой спортсмены, пара или группа спортсменов, показывают программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений, выполняемых на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. Маленькие посетители смогли покататься на лошадях и пони, приняли участие в различных мастер-классах, покатались на тракторах.

Различные активности также развернулись на площадке перед ипподромом. Гостей ожидали, например, интерактивная киберспортивная зона, площадка с продукцией татарстанских производителей, где можно было приобрести малину, клубнику, рыбу, попробовать шурпу по-татарски, шашлыки и другие блюда.

Также здесь разместилась ярмарка ремесленников, фестиваль самозанятых. В мероприятии приняли участие десятки предпринимателей, которые представили гостям праздника эксклюзивные украшения, декор для дома, стильные изделия из кожи, дерева, оригинальные игрушки, изделия из джута, гипса, сувенирное мыло и многое-многое другое.

И в фойе ипподрома было немало активностей, настолько увлекательных, что многие гости, особенно прибывшие на праздник из других регионов, в том числе москвичи и мурманчане, даже не уходили на трибуны. Праздник длился почти шесть часов.