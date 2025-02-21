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Общество 21 февраля 2025 08:45

В Казани прошел концерт «Родной язык – душа народа»

В Казани прошел концерт «Родной язык – душа народа»
Фото: © «Татар-информ»

В Казани на площадке Культурного центра имени Пушкина состоялся праздничный концерт «Родной язык – душа народа», посвященный Международному дню родного языка. В мероприятии приняли участие творческие коллективы, семейные и детские ансамбли, а также представители муниципальных районов Татарстана.

Участники представили свой родной язык и культуру, демонстрируя богатство многонационального наследия региона.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин и заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин.

«Я сегодня принял участие в Шикарном концерте «Язык душа народа» с башкирским народным ансамблем «Ак mupәк» («Белый тополь», – прим. Т-и.). Мы исполняли башкирскую народную частушку «Юккәгур». Такие концерты сближают этносы, живущие в регионе. И очень радует, что мы все можем собраться в таком чудесном месте и порадовать друг друга голосами наших народов» – поделился с журналистом «Татар – информа» один из участников концерта.

Айнара Эминова

#родной язык
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