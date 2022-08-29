В Казани прошел концерт, посвященный годовщине независимости Узбекистана

К казанском Доме дружбы народов прошел праздничный концерт, посвященный 31-й годовщине независимости Республики Узбекистан и Дню Татарстана.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Почетными гостями мероприятия стали советник областного Хокима Ферганской области по вопросам развития местной промышленности Акмал Пулатов и Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

Поприветствовав зрителей от имени руководства Ферганской области, Акмал Пулатов подчеркнул, что Узбекистан и Россию связывают культурные, исторические и экономические связи. Он обратил внимание на многовековую дружбу дружбу узбекского, татарского и русского народа. Также он выразил надежду на сохранение и процветание тесных связей между этими народами.

«31 год назад произошло великое историческое событие, ставшее поворотным в судьбе нашей республики. Наш народ, всегда уверенно, с большими надеждами смотревший в будущее, осуществил свою вековую мечту, обрел государственную независимость», — сказал Фариддин Насриев.

Также он добавил, что рад вместе с Татарстаном вновь праздновать 31-летие независимости Узбекистана. Консул отметил, что у двух республики много общего — схож язык, обычаи, культура, вера. Он искренне рад, что некоторые соотечественники нашли свое место в РТ и благополучно получают здесь образование и работают.

Свои творческие номера представили коллектив «Красавицы Ферганы», артисты государственного учреждения «Узбекконцерт» Акмаль Садиханов, Иззатбек Коканов, Кадиржон Ахмедов и Нодирбек Игамбердиев.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Концертную программу подготовило Генеральное консульство Узбекистана в Казани совместно с региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия узбеков Республики Татарстан».