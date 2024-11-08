В Казани прошел концерт, посвященный 90-летию композитора Альфреда Шнитке

В Казани 8 ноября состоялся первый концерт казанского этапа Всероссийского фестиваля «Голос русской скрипки», который был посвящен 90-летию одного из величайших композиторов Альфреду Шнитке. Его произведения прозвучали в ГБКЗ им С. Сайдашева. Сам фестиваль проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Я восхищаюсь Шнитке и горжусь тем, что именно наш оркестр приучил Казань к музыке этого композитора. Его партии мне удалось обнаружить в библиотеке московской консерватории еще в 1995 году. После возвращения в Казань мы разучили эту программу, пригласили Ирину Васильевну Бочкову замечательную нашу скрипачку. В тот момент мы еще выступали в концертном зале университета и на концерт пришли лишь половина зала. Тогда даже наши самые ярые поклонники признавались нам, что не поняли музыку Шнитке», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Буквально через полгода коллектив повторил программу, собранную своими силами, на которые публика уже иначе реагировала. Спустя еще некоторое время группа готовилась начать первый свой цикл выступлении в ГБКЗ. Мероприятия планировалось на сентябрь 1998-го, но в августе того же года умирает Шнитке. И тогда Абязов решил снять «старую» программу и поставить программу Шнитке.

«В итоге те, кто еще несколько лет назад не понимали Шнитке, признавались нам после концерта, что рыдали. Вот так мы приучили казанцев к музыке этого композитора», - рассказал Абязов.

На концерте La Primavera были полностью укомплектованы инструментами ручной работы, выполненной российскими мастерами. 12 скрипок, четыре альта, две виолончели, контрабас. Уже завтра все инструменты отправятся в следующий оркестр, продолжая путешествие по России.

В программу вошли скрипичная соната, концерт для фортепиано с оркестром, «Сюита в старинном стиле» и Concerto Grosso N1.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустему Юнусович Абязову вышел на сцены так же в качестве солиста с скрипкой Айрапетяна - который сделал копию Гварнери дель Джезу 1736 года.

«Это очень сложно создать подобный инструмент. Ведь она должна быть похожа не только внешне, но звучит так же. Для этого делается определенная толщина. Гварнели дель джесу знаменита тем, что в 18 веке она попала в руки Паганини, и она всю жизнь играл на ней. Сейчас она находится в музее», - сказал Абязов.

Айнара Эминовна

фото: Айнара Эминовна