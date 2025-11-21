В Казани прошел концерт пианистки, профессора Казанской консерватории Эльзы Ахметовой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана, в детской школе искусств №2, в рамках проекта «...Культура – любовь к миру» состоялся концерт пианистки, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР, профессора Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова Эльзы Ахметовой.

На вечере прозвучала музыка русских, татарских и западноевропейских композиторов. Помимо специальной гостьи, которой исполнилось 87 лет, в концерте приняли участие ее ученики и ученики ее учеников.

В частности, на вечере выступили доцент Казанской консерватории Ольга Пятницкая, заслуженная артистка РТ Эльмира Ахметова, Айсылу Галеева, студенты консерватории и Набережночелнинского колледжа искусств, а также учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств Казани (из классов заслуженного работника культуры РТ Эсфирь Якуповой, Марины Эйдельман и Гузель Абульхановой).