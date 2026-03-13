В Казани прошло открытие весеннего фестиваля шедевров Моцарта

В концертном зале ГБКЗ имени С. Сайдашева состоялось открытие ‌«Весеннего Моцартовского фестиваля Международного концертного оркестра Казанской консерватории». Фестиваль приурочен к 270-летию со дня рождения композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта.

В программе концерта-открытия прозвучали «Маленькая ночная серенада» и Симфония №40. В первом отделении оркестра прозвучали части из Концертов для фортепиано, скрипки и фагота с оркестром. Солисты: Данил Гиниятуллин (фагот), Динь Суан Ха (фортепиано) и Хайдаржон Сангинов (скрипка). Музыку на фестивале исполняет международный состав концертного оркестра Казанской консерватории. Художественный руководитель и дирижер оркестра – ректор, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.

Моцарт – самый исполняемый композитор в мире, и в Татарстане он тоже звучит довольно часто. Его творчество, безусловно, изучают все музыканты в школах, колледжах, и, естественно, в консерваториях, о чем рассказал корреспонденту «Татар-информа» ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев.

«Отношение к Моцарту везде, где есть развитая музыкальная культура – а в Татарстане понимающий и знающий слушатель за много лет сформировался, – везде хорошее. Он легко слушается. Это композитор, который писал не для каких-то абстрактных идей, а для слушателя. И наш фестиваль весь состоит из шедевров Моцарта», – рассказал Дулат-Алеев.

На композиторов Татарстана Моцарт оказал заметное влияние. Например, есть рапсодия для двух фортепиано и ударных Рафаэля Белялова. По словам ректора консерватории, она написана на необычном сочетании татарского фольклора, Моцарта и джаза. Но что может быть общего между этими элементами?

«Как выясняется, общее есть. Ритмичность – татарская музыка любит ритм. Украшение мелодии и кружевная фигурация — в татарской музыке это вообще главное богатство», – отметил Дулат-Алеев.

Есть также пьеса татарстанского композитора Анатолия Луппова «Если бы Моцарт жил в Казани», в которой «Турецкий марш» Моцарта зазвучал в татарской пентатонике.

Моцарт – классический композитор, и его мелодии и композиции известны каждому (вспомнить ту же «Маленькую ночную серенаду»). Но чем же тогда фестивальная программа сможет удивить? Вадим Дулат-Алеев уверен, что сюрпризы будут.

«Сюрпризы будут, потому что, хотя композитор и очень известный, но даже у него есть произведения, которые ни разу не звучали в Казани. Это я точно могу сказать. Например, ни разу не исполнялась его первая симфония, которую он написал, когда ему было 8 лет», – сказал Дулат-Алеев.

На концерте, который завершит фестиваль, прозвучит последняя симфония Моцарта. Даже человеку, который мало понимает в музыке, может быть интересно сопоставить два этих периода творчества композитора, считает ректор консерватории.

Еще один сюрприз ждет слушателей на втором концерте фестиваля «Моцарт и Сальери». История противостояния двух композиторов уже стала мифом, по ней Александр Пушкин написал трагедию, Милош Форман снял фильм, и этот сюжет, в общем, уже давно стал большим «историческим мемом», несмотря на то, что суд, до которого Сальери не дожил 172 года, в конце концов его оправдал. И, наконец, в Казани прозвучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери в одной программе.

«Есть концерт Моцарта и Шнитке, отечественного композитора XX века. Моцарт оказал на него очень сильное влияние, у него очень много моцартовской музыки – с интонацией и психологией, присущими Моцарту, – но уже в условиях современности», – рассказал Дулат-Алеев.

Исполнит музыку обоих композиторов амбассадор «Русской Фортепианной школы» Владимир Родин.

Есть в программе фестиваля и концерт с композициями Чайковского, но пройдет он уже в Воткинске. Концерты фестиваля также пройдут в Йошкар-Оле и Ижевске.