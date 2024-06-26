В Казани прошел концерт к открытию турнира по плаванию «Победим вместе»

Фото: Эльза Валиуллина

В концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошёл торжественный концерт, посвященный открытию Всероссийского турнира Специальной олимпиады по плаванию «Победим вместе» среди лиц с синдромом Дауна.

Началось мероприятие с выхода талисмана Игр БРИКС – леопарда Бриксика. Вместе с ним дети весело танцевали, выполняя активные движения. В мероприятии приняли участие председатель Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета города Казани Линар Гарипов, директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, а также директор благотворительного фонда «Победим Вместе» Елена Лалина.

«Всё, что мы делаем: наши старания, наши встречи – всё это наше совместное произведение искусства», – отметила в приветственной речи Елена Лалина. В свою очередь Татьяна Мерзлякова пожелала участникам «доброго старта и доброго финиша». После приветствия участников турнира прозвучал гимн Российской Федерации и спортивный гимн от семьи Кравцовых.

Развлекательной частью мероприятия стал детский спектакль от актеров анимационной компании Fibikids «История и приключения Богатыря». Детей порадовали интерактивными играми, национальной и живой музыкой под современный лад.

По окончанию концерта все желающие смогли сфотографироваться с талисманом Игр БРИКС.

Стоит отметить, что Всероссийский турнир специальной Олимпиады «Победим вместе» пройдет в Казани в шестой раз, соревнования состоятся с 26 по 30 июня в спортивном комплексе «Буревестник». Среди участников более 200 спортсменов из 39 регионов Российской Федерации, а также 4 стран – Казахстана, Кыргызстана, Италии, Беларуси.

Автор текста и фото: Эльза Валиуллина