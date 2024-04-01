В Казани прошел концерт группы «Наши», направленный на поддержку тыла СВО

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-информ»

В казанском Дворце культуры химиков прошел концерт группы «Наши» музыкально-патриотического проекта Руслана Осташко, направленного на поддержку россиянами военнослужащих СВО.

«Мы неоднократно выступали перед ребятами на передовой и в госпиталях, у нас была потребность в обратной связи, чтобы народ узнал то, на сколько важна для ребят поддержка в тылу» – рассказал о целях проекта и о смысле песен Осташко.

Поп-рок-группа собрала не только денежные средства для того, чтобы закупить ребятам всё необходимое, но и выступила в роли полевой почты. Группа передавала людям в тылу все слова поддержки от народа.

«Самая важная поддержка - поддержка обычных людей, чтобы ребята знали на сколько важно то, что они делают. Письма от детей, носочки, варежки — это всё вызывает тёплые чувства. С ними вся Россия», - подчеркнул спикер.

Также он отметил, что музыка в любые времена соединяла и сближала, именно поэтому группа «Наши» выбрала данный музыкальный формат. Репертуар группы разнообразен, есть песни и про войну, и про любовь, и про мир, и про силу народов.

«Главное, чтобы песня соединяла. Мы проехали более двадцати городов, сегодня завершающий тур в Казани. Наша работа будет продолжаться дальше. Эти песни нужны для того, чтобы передавать историю нашим детям, а также для того, чтобы воодушевлять, показывать, ради чего нужны эти подвиги, они учат созидать», – подчеркнул автор проекта.

Еще он считает, что каждый из россиян способен повлиять на исторические события, которые сейчас происходят в стране и за её пределами.

«Наша страна всегда ценилась единством народа. Сейчас, когда каждый вносит свой склад в победу, когда мы вместе - нас победить невозможно. Когда мы едины - мы непобедимы. Любой из нас способен повлиять на глобальные события. Для нашей группы большая честь завершать тур в Казани. И то, что множество Республик и городов оказывают поддержку нашим ребятам на передовой, очень ценно для всех нас», – подчеркнул музыкант.

Всего рок-группа представила пятнадцать песен, две из которых исполнила Кристина Булатова: «Наступит день» и «Миру мир». После тура работа группы не закончится, Руслан Осташко продолжит оказывать помощь в тылу и писать новые песни для наших ребят.

Автор материала: Анастасия Спивакова