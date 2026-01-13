В Казани прошел концерт для проходящих лечение участников спецоперации

Фото: Telegram-канал Марселя Шарапова

В Казани прошел концерт для частников специальной военной операции, проходящих лечение на базе городской клинической больницы №7, расположенной в Ново-Савиновском районе столицы РТ.

Мероприятие посетили заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова и еще один депутат Казгордумы – член Генерального совета «Единой России» Марсель Шарапов.

Фото: Telegram-канал Марселя Шарапова

Для военнослужащих была подготовлена насыщенная концертная программа. Артисты исполняли музыкальные и танцевальные номера. Особенный новогодний настрой создали Дед Мороз, Снегурочка и Чебурашка – их появление вызвало улыбки даже у тех, кому сейчас приходится тяжело.

Особое внимание гости уделили тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на концерте. Вместе с медицинским персоналом депутаты прошли по палатам и лично вручили каждому бойцу сладкие подарки, поблагодарили за мужество и пожелали скорейшего выздоровления.

«Поддержка наших защитников – это не разовая акция, а наш постоянный долг. Я лично неоднократно бывал в зоне СВО с гуманитарной миссией. Своими глазами видел, в каких условиях наши ребята каждый день стоят на защите мирного неба для всех нас. Скорейшего выздоровления нашим героям. Партия «Единая Россия» продолжит системную работу по поддержке участников СВО и их семей. Мы с вами всегда», – подчеркнул Марсель Шарапов.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.