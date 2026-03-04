В Казани прошел III республиканский форум «Трудовая доблесть женщин Татарстана»

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани состоялся III республиканский форум профсоюзов «Трудовая доблесть женщин Татарстана». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участие в мероприятии приняли депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, депутаты Госсовета, члены объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» Ольга Воронова и Елена Кузьмичева.

«III Республиканский форум профсоюзов «Трудовая доблесть женщин Татарстана» объединил участников общей целью – подчеркнуть вклад женщин Татарстана в экономику региона и выразить благодарность за героизм, проявленный женщинами в разные периоды истории», – отметила Елена Кузьмичева.

Она поблагодарила тружениц Татарстана за вклад в развитие экономики и культуры республики, рассказала о значимой роли женщин в контексте истории, пожелала участницам форума благополучия во всех сферах жизни.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татьяна Ларионова рассказала о принятых в поддержку семьи и материнства законах, затронула вопросы повышения социального статуса женщин и укрепления института семьи, обозначила перспективы сотрудничества профсоюзов и Правительства в обеспечении равных возможностей и защищенности работников-женщин, отметила достижения женщин-профессионалов разных сфер деятельности.

Она напомнила, что поддержка российских семей остается центральным направлением государственной политики. «В последние годы принято много новых законов в поддержку семьи, мам, детей, это ваши предложения, за что я вам признательна и благодарна», – отметила Ларионова.

О поддержке семей участников СВО и новых законодательных инициативах рассказала Ольга Воронова, заместитель председателя Комитета по социальной политике. По ее словам, объединение «Мәрхәмәт-Милосердие» регулярно проводит встречи и семинары на эту тему, а в республике уже приняты законы о поддержке ветеранов труда и резервировании рабочих мест для бойцов.

«Мы приняли закон о резервировании рабочих мест для ветеранов СВО, о поддержке ветеранов труда, увеличении социальных гарантий и другие», – сообщила она.

Фото: gossov.tatarstan.ru

На форуме были представлены программы, направленные на поддержку материнства, воспитания детей и трудоустройства женщин в условиях современного рынка труда. Участники – коллеги из профсоюзных объединений стран СНГ обменялись опытом работы. Особое внимание было уделено интеграции опыта прошлого поколения в современные реалии, укреплению патриотизма и уважения к традициям Татарстана.

Завершилось мероприятие отправкой гуманитарного груза в зону СВО, собранного при поддержке профсоюзного движения республики: в партию вошли медикаменты, продукты питания, генераторы, рации и теплые вещи, связанные в рамках акции «Тепло для героев СВО».