В Казани прошел ифтар, посвященный Шигабутдину Марджани

Сегодня в казанской мечети «Аль-Марджани» прошел ифтар, посвященный памяти выдающегося татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани.

Вечер начался с приветственного слова имама-хатыба мечети Мансур хазрата Джалялетдина.

«Наш ифтар посвящен памяти нашего богослова Шигабутдина Марджани. Сегодня еще одно знаменательное событие — день рождения татарского писателя Габдуллы Тукая. Думаю, это замечательно, что мы вспомним их, прочитаем за них молитвы», — отметил он.

На ифтаре также присутствовал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который выступил с проповедью о важности поста в месяц Рамазан.

Фото из Telegram-канала казанской соборной мечети «Аль-Марджани»

«В мире нет более пунктуального мероприятия, чем пост в месяц Рамазан. Всевышний сказал, что пост для мусульман является обязательным действием. У человека есть эго, Всевышний наделил каждого им. И мы должны воспитывать его», — сказал Самигуллин.

О фундаментальных трудах богослова, научных поисках и его жизненном пути рассказал доцент, кандидат исторических наук института им. Ш. Марджани Рамиль (Абдулла) Адыгамов.

Вечер чередовался мунаджатами.

Также мероприятие посетили депутаты Госдумы Рустам Калимуллин, совладелец комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, директор Института истории имени Марджани Радик Салихов, ректор Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов, ректор КГАСУ Рашит Низамов, председатель Ассоциации «Cовет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, руководитель казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов.

Марджани относится к тем людям, о которых говорят с большим уважением, чья деятельность ценится и изучается, заметил депутат Государственного Совета РТ, актер ТГАТ им. Камала — Рамиль Тухватуллин.

«Шигабутдин хазрат был прямолинейным, трудолюбивым, беспрекословно добивался своих целей. Он говорил о необходимости изучения как религиозных, так и светских наук. Шигабутдин хазрат всю жизнь обучался, изучал, обучал. Такие выдающиеся личности приходятся 1000 к одному. Мы должны беречь память о них и уважать», — подчеркнул Тухватуллин.

Вечер собрал 100 человек. На первом этаже здания в этот момент совершали ифтар еще 200 человек.