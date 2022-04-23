В Казани прошел I Республиканский фестиваль воспитателей «Туган тел фест-2022»

В полилингвальном детском саду «Бала-сити» в Казани прошел I Республиканский фестиваль для воспитателей национальных дошкольных учреждений «Туган тел фест-2022». На открытии гендиректор «Бала-сити» Альбина Насырова назвала проект своей давней мечтой.

«Много проводится подобных встреч для учителей, однако для воспитателей детских садов не так много площадок для обмена опытом. Если мы хотим повысить качество обучения татарскому языку, работу надо начинать с детских садиков. Поэтому мы хотели создать такую площадку. Это была моя давняя мечта», — сказала она.

В отличие от семинаров и конференций фестиваль подразумевает неформальное общение, участники могут в свободном формате обсудить интересующие их темы. Работа секций была организована в детских комнатах, всего были сформированы 12 тематических групп.

«Здесь собрались креативные, прогрессивно мыслящие и талантливые педагоги нашей республики, есть также представители Турции и Москвы. Коллеги из других регионов сами узнали о фестивале и изъявили желание в нем участвовать. Значит, это очень актуальное и нужное мероприятие», — отметила Альбина Насырова.

Организаторы получили 180 заявок на участие, однако площади проведения фестиваля позволили принять только 70 из них. Самыми активными оказались педагоги из Казани, Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Чистополя, а также Чистопольского, Актанышского, Сармановского районов.

В качестве гостя в фестивале также принял участие заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Татарстана Марат Ахметов.

«Когда мы стали заниматься вопросами, касающимися судьбы нашего языка, более глубже изучать эту сферу, мы пришли к мнению, что без учителей, воспитателей не добиться результатов. Начало, источник нашего языка — это вы. Насколько свое мастерство сможете эффективно, действенно можете донести до детей, настолько в сердце наших детей сохранится родной язык», — обратился Марат Ахметов к участникам фестиваля.

I Республиканский фестиваль «Туган тел фест-2022» организован при поддержке Комиссии по сохранению и развитию татарского языка и Министерства образования и науки Татарстана.