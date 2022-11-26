Сильнейшие геймеры со всего мира сразились в финале чемпионата по киберспорту в Казани

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева прошел гранд-финал Международного чемпионата по киберспорту стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В столицу Татарстана приехали порядка сотни профессиональных геймеров из разных стран мира, чтобы сразиться на киберспортивной арене в трех дисциплинах – Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone. Соревнования транслировались по всему миру – в онлайн-режиме за открытием турнира наблюдали более 100 тыс. человек.

Участие в финале кибертурнира принимали игроки из Малайзии, Алжира, Египта, Киргизии, Ирака, Бангладеша, Туниса, Казахстана, Гамбии, Узбекистана и других стран. Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Проведение чемпионата по киберспорту в России способствует развитию международного сотрудничества с другими странами, считает министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. «Поскольку все участники прибыли к нам лично в Казань, в течении трех дней они имеют возможность познакомиться не только с турниром и с зарубежными командами, но и с культурой и кухней татарского народа», — сказал он, отметив, что подобные международные турниры на территории Татарстана дают старт для продолжения совместных проектов со странами ОИС среди молодежи.

«Республика Татарстан — это уникальное место, территория возможностей, где Запад встречается с Востоком. Надеемся, что благодаря виртуальным играм у молодежи будет формироваться интерес к занятию физическим спортом», — добавил министр.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Киберспорт в России успешно развивается, о чем свидетельствуют подобные крупные мероприятия, отметил гендиректор Молодежного форума ОИС Расул Омаров. По его мнению, соревнования в Казани были организованы на высоком уровне.

«Мы можем наблюдать большое количество зарубежных гостей, которые приехали, чтобы поболеть за свои команды. Кроме того, неравнодушные, интересующиеся компьютерным спортом жители Татарстана также приехали посмотреть на турнир», — сказал он. По мнению Омарова, спорт, в котором используются высокие технологии, открывает возможности для укрепления экономической ситуации в странах.

Фото: © © Арина Потапова / «Татар-информ»

Особенно подобные мероприятия интересны для молодежи, которая активно увлекается компьютерными играми, отметил первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров. По его словам, важно продолжать развитие киберспорта в России на высоком технологическом уровне.

Кадыров также напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут «Игры будущего» – новый высокотехнологичный кибертурнир международного статуса, участники которого будут соревноваться в виртуальном мире.