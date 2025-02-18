В Казани прошел гала-концерт VII литературного конкурса «Джалиловские чтения»

В Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоялся гала-концерт VII Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения» («Җәлил укулары»).

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился депутат Государственного Совета РТ, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Нынешний год Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов объявили Годом защитника Отечества, Всемирный конгресс татар проводит этот год как «Год 80-летия Великой Победы и Год мира», поэтому сегодняшнее мероприятие имеет особое значение», – отметил он.

«В этом году в конкурсе приняли участие более 40 тыс. человек, чьи выступления оценивались в восьми номинациях. Самому старшему – 89 лет, самому младшему – пять лет. Я благодарен всем участникам. Увековечение памяти [Мусы] Джалиля – наша общая задача», – подчеркнул Данис Шакиров.

По итогам конкурса были награждены победители в номинациях «Муса Джалиль на татарском», «Муса Джалиль на русском», «Джалиль на языках народов мира», «Писатели-фронтовики», «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков», «Профессиональные исполнители», «Джалиловцы», «Песня на стихи Мусы Джалиля».

Конкурс организован в целях реализации государственной программы РТ «Сохранение национальной самобытности татарского народа (2020–2025 годы)», популяризации и продвижения татарского языка в мире, совершенствования работы с одаренными детьми.

Режиссер гала-концерта – Радик Бариев, автор сценария – Резеда Зайниева.

VII Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения» стартовал 15 октября 2024 года и состоял из трех этапов. Организаторы получили свыше 40 тыс. заявок из 25 регионов Российской Федерации и зарубежных стран (Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Франции, Кыргызстана, Таджикистана). На конкурсе прозвучали стихи на 21 языке. Впервые были рассмотрены работы на венгерском и вьетнамском языках. По итогам второго этапа конкурса в финал прошли 635 участников, а также победители (обладатели первых мест) областных конкурсов Челябинской, Самарской, Новосибирской областей.

Десятого января 2025 года решением жюри были определены победители конкурса – 107 человек, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Юлай Низаев