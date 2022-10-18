В Казани прошел гала-концерт самодеятельных исполнителей среди ветеранов

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской государственной филармонии прошел гала-концерт VII Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»). Мероприятие посвящено 35-летию общественной организации, объединяющей пожилых людей Татарстана.

К участникам фестиваля обратился председатель Региональной общественной организации ветеранов РТ Хабир Иштиряков.

«Фестиваль „Балкыш“ демонстрирует профессиональное исполнительское мастерство среди ветеранских самодеятельных коллективов, где каждый из вас проявляет свои творческих способности в избранном им направлении. С каждым годом мы проводим всё больше творческих мероприятий для наших уважаемых пожилых людей. Наша задача — сделать так, чтобы ваш досуг проводился всегда интересно и насыщенно. Пожилые люди нашей республики живут яркой и активной жизнью. Для нашей молодежи вы настоящий пример. Спасибо вам за то, что вы есть!» — заметил он.

Выступил на мероприятии и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин. Он отметил, что ветераны на протяжении всей жизни вносили огромный вклад в процветание и развитие Татарстана.

«Многие из вас по сей день продолжают трудиться на благо общества, вкладывая свой труд в развитии нашей республики. За вашими плечами стоят великие дела. Своей активной жизненной позицией, примером жизнелюбия и тем, как надо радоваться всему, что происходит вокруг, вы являетесь для подрастающего поколения настоящим примером для подражания», — сказал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На сцене свои таланты продемонстрировали певцы, танцоры, музыканты, поэты-исполнители, самодеятельные хоровые и фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, состоящие из представителей старшего поколения татарстанцев самых разных национальностей и профессий.

В частности, руководитель народного ансамбля Кировского района Казани Ринат Мухутдинов рассказал о своем коллективе. «Этот фестиваль в первую очередь обеспечивает общение между пожилыми людьми, которое им безусловно необходимо. Нашему самому пожилому гармонисту — 86 лет. Это лишь показывает то, что возраст — не барьер. Когда пенсионеры выходят на сцену, то сразу становятся такими окрыленными, расцветают, улыбаются, внутри них зажигается огонь. Каждый может позавидовать их оптимизму и энергии в таком возрасте», — подчеркнул он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На гала-коцерте выступили 255 лауреатов из 24 муниципальных районов республики и 5 районов Казани. Свои творческие номера показали ансамбль «Вдохновение» из Аксубаевского района, дуэт Галины Долговой и Юрия Иванова из Нурлата, хор ветеранов из Спасского района, вокальный ансамбль «Илһам чишмәләре» из Ютазинского района, народный фольклорный ансамбль «Прялица» из Бугульминского района, ансамбль песни и танца «Сүнмәс дәрт» из Балтасинского района, Анатолий Бакунин из Верхнеуслонского района, Булат Галиев из Арского района, Ольга Паршенкова и Варвара Мунина из Казани, а также многие другие.