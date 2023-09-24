В Казани прошел форум в честь Дня профсоюзов

В Казани, в санатории «Ливадия — Татарстан», состоялся третий Республиканский форум профсоюзов по охране труда. Он прошел под эгидой празднования Дня профсоюзов Республики Татарстан, который ежегодно отмечается 24 сентября. Темой форума, на который собрались более 400 гостей со всей республики, а также других регионов России и Республики Беларусь, стало «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда».

Участниками форума стали профсоюзные лидеры, профактив, руководители предприятий и организаций, представители Федерации независимых профсоюзов России, Государственного Совета, министерств и ведомств РТ и профсоюзные уполномоченные по охране труда.

Форум открылся на главной площади санатория выставкой современных средств индивидуальной защиты, а также стендами всех пяти профсоюзных здравниц Татарстана и Учебно-исследовательского центра ФПРТ.

Приветствуя собравшихся, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева отметила, что форум проходит в день рождения Федерации независимых профсоюзов России. «Той организации, которая нас всех объединила», — подчеркнула она. Профлидер поздравила всех с Днем профсоюзов Республики Татарстан.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь высоко оценил работу Федерации профсоюзов Татарстана, отметив ее большой новаторский вклад в деятельность и развитие всего профсоюзного движения России. Он также выразил надежду, что работа форума будет плодотворной. «По итогам форума мы хотим рекомендовать всем территориальным объединениям организаций профсоюзов проводить подобные форумы», — подытожил зампред ФНПР.

Председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ Светлана Захарова отметила выстроенное в Татарстане тесное взаимодействие с профсоюзами, в том числе и в решении вопросов охраны труда.

«Профсоюзы всегда стояли на охране прав наших граждан и особенно в самые непростые времена нашей истории, — подчеркнула Светлана Захарова. — И сегодня они активно включаются в решение самых сложных вопросов: будь это пандемия ковида или гуманитарная помощь нашим бойцам и мирному населению в зоне СВО. Низкий вам поклон!».

Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов подчеркнул, что интересы и работодателей, и профсоюзов совпадают в главном: в созидательном развитии экономики республики и безопасном труде работников.

«Мы вместе с вами даем те результаты, которыми потом пользуемся», — отметил спикер. По мнению Пахомова, социальный диалог должен продолжаться. От лица всего директорского корпуса он выразил уверенность, что «связи будут укрепляться».

В завершение торжественной части форума прошло чествование лучших профсоюзных активистов. Более 20 представителей предприятий и организаций стали первыми, кого наградили новой профсоюзной медалью «За наставничество».

Также состоялось награждение благодарственными письмами Государственного совета РТ, Федерации профсоюзов РТ профактива и руководителей предприятий за достижение высоких результатов в создании здоровых и безопасных условий труда работающих.

Награды вручали председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова, председатель ФПРТ Елена Кузьмичева и генеральный директор АПП РТ Алексей Пахомов.

Работу форума продолжили семинары, посвященные тонкостям и сложностям, которые касаются нововведений в Трудовой кодекс России в части охраны труда, медицинских аспектов и влияния условий работы на производительность. Опытом с коллегами поделились спикеры из Москвы, Казани, Екатеринбурга.

Обмен мнениями продолжился во второй день форума. Об инновациях в сфере охраны труда рассказывали представители здравоохранения, нефтесервисных организаций, образования и машиностроения Татарстана. Представители федераций профсоюзов соседних регионов делились свои опытом работы, инновациями, проблемами.

Завершающей частью форума стал концерт звезд татарстанской эстрады. Песни о Родине, Татарстане исполнили Лилиана Газизова, Игнат Изотов, Анастасия Макарова, Салават Табаев и другие.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан.