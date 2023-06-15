Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани прошел форум по профилактике социально значимых заболеваний
В столице Татарстана состоялся Межрегиональный форум по профилактике социально значимых заболеваний «Синергия — сила в развитии». Мероприятие объединило специалистов некоммерческих организаций и инициативных групп из 20 регионов России.
Участники встречи обсудили промежуточные итоги обучения, проблемные вопросы сферы профилактики социально значимых заболеваний и планы по дальнейшему взаимодействию. Организаторами события выступили АНО «Центр гигиенического обучения населения» совместно с Общественной палатой РТ при поддержке Правительства РТ и Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ. Форум состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.
Основными целями форума были формирование, консолидация и развитие профессионального сообщества НКО в области профилактики социально значимых заболеваний. Все НКО — участники форума уже объединены общей идеей. По мнению организаторов мероприятия, объединение ресурсов и знаний позволит в разы увеличить качественный эффект от проделанной работы.
В пленарном заседании форума 13 июня приняли участие заместитель руководителя департамента — начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Ильнур Шакиров, первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова, начальник отдела психологической службы Управления ФСИН России по РТ Денис Касаткин и другие.
В приветственном слове Ильнур Шакиров заявил о слаженной и эффективной совместной работе НКО и государственных органов в Республике Татарстан.
«В последние годы мы видим, что НКО и гражданское общество одними из первых реагируют на актуальные запросы населения, внедряют инновационные технологии и услуги в социальной сфере, а также вносят достойный вклад в развитие экономики региона и страны в целом. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях неоднократно отмечал значимость некоммерческого сектора в решении социальных вопросов, призывая власть опираться на активность и работу НКО. Некоммерческий сектор Республики Татарстан зарекомендовал себя как надежный партнер органов государственной власти. Важно, что вместе с вовлеченностью в решения социально значимых задач растет эффективность и профессионализм сотрудников республиканских НКО», — убежден спикер.
По итогам форума будет подготовлена резолюция. Документ направят в Государственную Думу России и Общественную палату РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»