В Казани прошел форум «Госпаблики», где представили лучшие практики по работе с соцсетями

В Казани завершил работу форум «Госпаблики», собравший более 100 специалистов Татарстана, ведущих официальные страницы госучреждений в социальных сетях, касающихся сфер образования, здравоохранения, культуры и других социально-значимых направлений.

Форум «Госпаблики» проходит в Казани второй раз. Организаторами мероприятия выступили Администрация Раиса Татарстана и обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан. В рамках мероприятия, ведущие эксперты интернет-коммуникаций рассказали, какие вызовы ожидают их сферу в следующем году и какие инструменты помогут сделать диалог жителей республики с органами власти более оперативным и продуктивным. Кроме того, для участников провели мастер-классы и деловые игры.

Марина Костычева, начальник управления госпабликов АНО «Диалог Регионы» рассказала, что в стране сегодня работает свыше 170 тысяч официальных сообществ госучреждений, ставших источником открытой и достоверной информации для населения. Также она отметила, что на интернет-площадках, каждый человек может выразить свое отношение к той или иной новости.

Татарстан сегодня входит в число лидеров в России по количеству госпабликов. За последние три года их аудитория выросла, а число уникальных подписчиков достигло 1 млн. 850 тысяч пользователей.

Заместитель начальника Информационно–аналитического управления Раиса РТ Ольга Туриянская поблагодарила участников форума и отметила, что жители Татарстана получают важную и достоверную информацию через соцсети.

«В этом году было реализовано несколько крупных информационных кампаний. В первую очередь, это Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря госпабликам жители Татарстана смогли узнать о наших героях, важных исторических датах и акциях. Настоящим вызовом в этом году стало финансовое мошенничество. Очень важно рассказывать людям об этих угрозах. Работа по профилактике и противодействию кибермошенничеству будет продолжена», – подчеркнула Туриянская.

О развитии официальных страниц в регионе рассказал руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев. По его словам, сейчас госпаблики – это развитая и непрерывно совершенствующаяся инфраструктура. Наибольшее количество официальных страниц органов власти РТ представлено в сфере образования – 45% от общего числа сообществ.

«АНО «Диалог Регионы» совместно с Администрацией Раиса Республики Татарстан реализует образовательные мероприятия для специалистов, ведущих официальные страницы госучреждений в социальных сетях. За 5 лет было проведено более 50 образовательных семинаров, на которых специалисты получили новые знания и компетенции. Так же был реализован ряд крупных федеральных образовательных проектов, где обучение прошли более 4 тысяч специалистов», – отмечает Гильмеев.

По итогам форума состоялась церемония награждения администраторов, добившихся наилучших результатов в 2025 году. Награды были вручены министрами отраслей республики.