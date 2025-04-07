В Казани прошел финальный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!»

С 4 по 6 апреля в шести регионах России прошел финальный этап олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!», которую традиционно организуют Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и издательский дом «Московский комсомолец». Цель проекта – найти и поддержать талантливых ребят, даже из самых отдаленных уголков страны. Об этом сообщает «МК».

Во главе оргкомитета олимпиады стоят главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и ректор МГУ, имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

Для проведения очного тура в Татарстан прибыли заведующий кафедрой общей топологии и геометрии МГУ, профессор Юрий Садовничий, ведущий научный сотрудник вуза Павел Мингалев и заместитель гендиректора издательского дома «Московский комсомолец» Олег Воробьев.

Олег Воробьев отметил, что это – очень важная инициатива, и добавил, что благодаря олимпиаде талантливые дети получают шанс поступить в ведущие университеты страны, прежде всего – в МГУ. Организаторы делают все, чтобы поддержать детей: вот уже 20 лет проводятся региональные этапы олимпиады, чтобы участникам не приходилось ехать в Москву.

Финальные испытания проходили одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону и Пензе. В течение трех дней школьники демонстрировали свои знания и боролись за возможность поступления на льготных условиях в вузы страны.

В Казани площадкой для олимпиады стал медиахолдинг «Татмедиа». В первый день участники решали задания по физике, географии и журналистике, во второй – по истории и иностранным языкам, а в третий – по математике, обществознанию и литературе.

В этом году в олимпиаде участвовали 350 школьников из Татарстана, из них 70 вышли в финал. Очный тур в Казани собрал более сотни ребят, в том числе из Чувашии, а также Оренбургской и Самарской областей.

16-летняя Карина, одна из финалисток, рассказала, что решила участвовать в олимпиаде, потому что мечтает поступить на бюджет в МГУ.

Юрий Садовничий и Олег Воробьев выразили благодарность руководству РТ и «Татмедиа» за теплый прием и отличную организацию мероприятия.

«Все было на высшем уровне. Спасибо организаторам!» – подчеркнул Юрий Садовничий. Он также выразил надежду, что казанские участники войдут в число победителей и призеров юбилейной олимпиады «Покори Воробьевы горы!».