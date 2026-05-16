В Казани прошел финал турнира «Школьная волейбольная лига» сезона 2025-2026

В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» прошел финал турнира «Школьная волейбольная лига» сезона 2025-2026. В церемонии награждения приняли участие Почетный Председатель Государственного Совета РТ, Председатель Федерации волейбола Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, Генеральный менеджер Всероссийской Федерации волейбола Владислав Фадеев, Директор волейбольного клуба «Зенит», вице-президент Федерации волейбола РТ Олег Брызгалов.

«Татарстанский проект "Школьная волейбольная лига" – это будущее нашего спорта в школах и лицеях Республики. Благодаря ему мы видим, что пополнять наши сборные есть кем. Уже сейчас можно прикидывать на кого делать ставки в будущем чтобы мужская и женская сборные Татарстана, как всегда, занимали лидирующие позиции», – отметил после награждения Фарид Мухаметшин.

В этом году женский финал выиграли спортсменки гимназии №6 Приволжского района Казани, а мужской – волейболисты «Лицея им. Карпова» Зеленодольского района Татарстана.

«В проекте «Школьная волейбольная лига» занимается почти 42 000 детей. Это огромный охват школьников, которые занимаются любительским волейболом. Есть большое желание привлечь к нашему проекту в другие российские регионы и в итоге сделать его всероссийским», – поделился с «Татар-информом» Олег Брызгалов.

Отметил просто фантастическую игру в исполнении ребят из школьных команд официальный партнёр «Школьной волейбольной лиги» РТ, генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин.

«Мы поддерживаем Школьную волейбольную лигу Республики Татарстан в различных форматах пять лет. Считаем очень важным развитие детского спорта – это неотъемлемая часть образования и воспитания ребёнка. Нам импонируют ценности турнира и то, что в него вовлечены не только дети, но и родители и учителя физкультуры. Это то, что делает проект социально значимым».

В 2019 году проект Федерации волейбола РТ «Школьная волейбольная лига» Республики Татарстан получил звание «Лучшее событие в любительском спорте. Игровые виды». Об этом объявили во время подведения итогов Национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами Bispo Awards 2019.