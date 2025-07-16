В Казани прошел финал «Политических боев» проекта «ПолитЗавод»

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Финал «Политических боев» состоялся 15 июля в одном из фитнес-клубов в рамках проекта «ПолитЗавод» и был организован Татарстанским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Политические бои» прошли на боксерском ринге. В начале была жеребьёвка с использованием силомера: каждому участнику предлагалось нанести удар по спортивному прибору. В первом раунде молодые политики отстаивали свои позиции. Во втором – перешли к перекрестным вопросам.

Оценивали состязания председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Государственного Совета РТ, руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, член Генерального совета «Единой России» депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Ольга Воронова отметила практическую ценность проекта:

«Это политический проект, направлен в первую очередь на приобщение молодежи к общественной жизни, к политике. Мы стараемся рассказывать о возможностях, которые есть в республике, а ребята берут самое лучшее, воплощая потом их в свои яркие идеи и проекты. Многие идеи участников "ПолитЗавода", которые озвучиваются в нашем общении я беру в работу в части улучшения молодежной политики».

В свою очередь Антон Демидов высоко оценил уровень мероприятия: «Если меня спросите о том, смогли ли участники финала дебатов "ПолитЗавода" Республики Татарстан меня удивить? Да, безусловно. Было очень много находок, которые, я думаю, в дальнейшем "Молодая Гвардия" будет использовать в своей работе».

Он также рассказал о планах по развитию молодежной дебатной культуры на межрегиональном уровне, пригласив к участию молодых татарстанцев.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

«Искренне радует активная позиция нашей молодежи в политической жизни. Их стремление к переменам, готовность участвовать в обсуждении важных вопросов и желание влиять на будущее своего сообщества вдохновляют. Молодые люди становятся не только участниками выборов и общественных инициатив, но и движущей силой, способной привнести свежие идеи и инновационные решения. Их энергия и энтузиазм создают атмосферу надежды и уверенности в том, что наше общество способно на позитивные изменения», – уверен Марсель Шарапов.

С 4 по 11 июля прошли отборочные туры и полуфиналы «Политических боёв». Это ключевой этап «ПолитЗавода», направленный на выявление и поддержку молодых политических лидеров, умеющих вести аргументированный и уважительный диалог по актуальным вопросам и формулировать конструктивные предложения для развития страны и региона. По итогам дебатов в финал вышли 8 участников.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Проект «ПолитЗавод» стартовал 25 марта по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии. Это открытая конкурсная платформа для политически активной молодежи. Участники проходят обучение по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна.

Полученные знания участники применяют на практике, работая с наставниками — опытными политиками и общественными деятелями, формируя команды и реализуя собственные инициативы.

Обучение включает два этапа — региональный и федеральный. Завершается проект участием в смене «Гвардейск», в рамках которой проходят лекции, встречи с депутатами, проектная работа и политические дебаты.

Победители проекта будут приглашены на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб «Молодой Гвардии Единой России», станут помощниками депутатов различных уровней, а также будут вовлечены в работу регионального исполкома «Единой России».

Церемония награждения состоится в Москве 16 ноября 2025 года.