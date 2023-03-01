В Казани прошел финал конкурса среди старшеклассниц «Асылташ»

В казанской гимназии №4 подвели итоги республиканского конкурса «Асылташ». Конкурс, учрежденный в 2019 году, проводится среди девушек в возрасте от 14 до 18 лет и ставит своей целью популяризацию национальных ценностей и положительных личностных качеств у представителей молодого поколения.

Конкурс проводит гимназия-интернат №4 города Казани при поддержке Министерства образования и науки Татарстана и Управления образования Казани.

По словам директора гимназии Алмаза Ризатдинова, популярность конкурса растет, о чем свидетельствует количество полученных оргкомитетом заявок на участие.

«Нам написали из многих районов нашей республики. Финалисток мы выбрали по результатам написанных ими эссе. Десять участниц приехали на завершающий этап конкурса из Казани, Нижнекамска, а также из Арского, Кайбицкого, Бугульминского, Агрызского районов», — рассказал руководитель образовательного учреждения.

При этом Ризатдинов подчеркнул, что «Асылташ» — не обычный конкурс красоты и проводится не в развлекательных целях, а чтобы пропагандировать такие качества в молодых татарских девушках, как образованность, доброта, справедливость и честность, высокая нравственность. Именно такие девушки — гордость и честь народа, за ними будущее, уверен директор гимназии.

Помимо «Визитки», в финале каждая конкурсантка рассказала о ремесле, которое переходит в ее семье из поколения в поколение, а также ответила на вопросы по истории, литературе, искусству в ходе интеллектуального конкурса. Также участницы продемонстрировали свое знание родного языка.

Пятый, завершающий конкурс назывался «Золотой шов». На нем девушки представили жюри изготовленное ими дома изделие ручной работы с использованием татарского национального орнамента.

Режиссер кино и телевидения Нурания Жамали, выступая на подведении итогов конкурса, заметила, что каждый год с радостью участвует в работе жюри. «Это особый конкурс. Больше всего мне нравится, что он не превращается в шоу. Здесь мы действительно можем увидеть знания и навыки, ум, находчивость детей, богатство их языка», — сказала режиссер.

Актриса театра имени Карима Тинчурина Резеда Саляхова отметила, что даже само участие в таком конкурсе — для девушек большая победа, потому что задания действительно не слишком просты.

«Не каждый стремится участвовать в этом конкурсе, и не все доходят до финала. Вы достойно защитили честь своих школ, гимназий, колледжей. Поздравляем вас с этой победой», — подчеркнула актриса.

Победительницей республиканского конкурса «Асылташ» стала ученица 9-го класса гимназии №4 города Казани Зарина Нигматзянова. Второе место разделили Зиля Рахматуллина (средняя школа села Большие Кайбицы), Залина Сиразеева (гимназия №20 Казани) и Алина Султанова (гимназия-интернат №13 Нижнекамска). Третье место — у ученицы 9-го класса гимназии-интерната №4 Казани Эльзы Закировой.

Кроме того, в разных номинациях лучшими стали Энже Ахметшина (Арский педколледж, 2-й курс), Лениза Зигангареева (Иж-Бобьинская средняя школа, 9-й класс), Лейла Минвалеева (школа №10, Казань, 10-й класс), Аделина Хабибуллина (гимназия №4, Казань, 9-й класс) и ученица 9-го класса лицея-интерната имени М. Онджеля в Бугульме Самира Калимуллина.