В Казани прошел финал конкурса среди молодых юристов «Кадровый центр»

В Казанском IT-парке состоялся финал конкурса «Кадровый центр». Его участниками стали студенты юридических факультетов шести ведущих вузов Казани, получившие наивысший балл на первом этапе состязания. Всего в конкурсе было представлено восемь команд.



«Кадровый центр» — это классный проект. Вас ждут непростые, но интересные испытания. Сегодня вы приобретете навыки ораторского искусства, навыки командной работы. А это ключевые основы, позволяющие юристу стать профессионалом», — заявил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Финальная часть конкурса прошла в два этапа. На первом командам предстояло разрешить те или иные ситуации, встречающиеся в юридической практике. С помощью дипломатии, выдержки и навыков ораторского мастерства студенты разрешали конфликты.

«Это игра-тренинг по отработке переговорных навыков. Этот формат позволяет приобрести или усовершенствовать навык переговоров. Успешный человек — это тот, кто может договариваться. Этому вы и будете учиться», — объяснил руководитель кейс-клуба, выпускник Tallin School of Management Дамир Зиятдинов.

Во второй части мероприятия телеведущая и актриса Лейсан Дусаева провела мастер-класс по эффективной коммуникации, где рассказала об основных аспектах, которые помогают достичь успеха во взаимодействии с оппонентами. Конкурсанты также познакомились с различными методиками тренировки навыков ораторского искусства. В формате публичного выступления участники смогли проверить полученные знания.

«На самом деле это очень интересно. Когда-то я занималась дебатами и ведением деловых переговоров — это взгляд совершенно с новой стороны. В дебатах тебе нужно уметь отстоять свою точку зрения — независимо от того, прав ты или нет. А этап управленческих переговоров — это про то, как необходимо переходить к компромиссу. Возможность поучаствовать в конкурсе и тем самым получить незабываемый опыт, я думаю, весьма полезна для будущих юристов», — заметила студентка третьего курса Российского государственного университета правосудия Айгуль Сулейманова.

Помимо тренингов и мастер-классов, студенты также смогли пообщаться с опытными наставниками и задать волнующие их вопросы о профессиональном выгорании, мотивации и волнении, возникающем во время процессов. В свою очередь опытные наставники дали советы молодым юристам.

«Как справиться с профессиональным выгоранием — это очень важный вопрос, ведь профессия юриста требует сильного напряжения, и это откладывает особый отпечаток на человека. Чтобы не выгореть, вам необходимо уметь гармонично жить и включать в свой график жизни самые разные вещи, начиная от самой работы и заканчивая спортом и литературой», — поделился мнением председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков.

Победители получат ценные подарки, а также возможность встретиться с наставниками (представителями органов государственной власти и ведущих юридических фирм), пройти стажировку и трудоустроиться по специальности. Учредителем и организатором конкурса является Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».