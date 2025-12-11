В Казани прошел финал конкурса на должность молодёжного помощника руководителя АТК

11 декабря в ИТ-парке им. Башира Рамеева завершился девятый сезон конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РТ, который был реализован в рамках республиканской программы «Мы – это мир!» от «Академии творческой молодежи Республики Татарстан». Гостями церемонии стали руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев и заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов.

Всего на конкурс было подано 132 заявки из 18 районов республики. За время конкурса участники прошли 2 образовательных блока– «Курсор» и «Вектор», для проведения которой было привлечено 32 эксперта, а также 4 куратора. До финала дошел 21 участник, среди которых было выявлено 10 победителей и 11 финалистов конкурса, каждый из которых был награжден соответствующими сертификатами и дипломами.

«Сегодня здесь собрались лучшие из тех, с кем мы встречались весной в самом начале конкурса. Спасибо каждому за приложенные усилия, ведь работа в сфере профилактики непроста. Наша с вами деятельность – это уникальный опыт и уникальный для всей страны случай, и мы очень рады, что можем работать с активными, инициативными молодыми людьми, которые говорят с молодежью на понятном для них языке», – поприветствовал конкурсантов Ильдус Гараев.

На мероприятии были представлены лучшие проекты в сфере профилактики экстремизма и терроризма для самой разной аудитории, в том числе родителей и педагогов. Победителям конкурса предстоит дальнейшая активная работа в этой области – ребята будут проводить интерактивные мероприятия, реализовывать свои собственные проекты, а часть продолжит развиваться как эксперты.

«То, чем вы занимаетесь – действительно важно, и сегодня были представлены проекты, в которых виден большой потенциал, проекты, которые нужно реализовать в районах Татарстана. Не бойтесь объединяться в команды и объединять свои проекты, создавать коллаборации. Здесь важна работа каждого над общим делом, работа на благо общества, ведь безопасность – это основа жизни. Спасибо каждому, кто занимается и будет заниматься профилактикой!», – поблагодарил участников Руслан Семенов.