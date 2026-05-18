В Казани прошел финал фестиваля чувашской рекрутской песни

Более 200 участников из 13 муниципальных образований прибыли в Дом Дружбы народов Татарстана для участия в финале Республиканского фестиваля-конкурса чувашской рекрутской песни, который прошел 16 мая в Казани.

Мероприятие стало завершающим этапом проекта Чувашской национально-культурной автономии в Республике Татарстан – победителя конкурса грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Оно было посвящено Году воинской и трудовой доблести в Татарстане.

Предварительно организаторы фестиваля провели 4 зональных отборочных тура в Буинском, Дрожжановском, Нурлатском и Аксубаевском районах. Всего жюри конкурса просмотрело и оценило более 50 выступлений в трех номинациях, самой яркой и зрелищной из которых был показ обряда проводов призывника на военную службу из родного дома.

У данной традиции многовековая история, она образовалась с момента возникновения в России всеобщей воинской повинности. Она сохранилась и сегодня соблюдается в большинстве чувашских сел республики. Примечательно, что традиция живет в молодежной среде, передается от более старших – молодым.

Неразрывную связь поколений подчеркивала организованная в рамках проекта фотовыставка из старых и современных фотографий проводов в армию. На сцене Дома Дружбы вместе со взрослыми выступали и будущие солдаты – учащиеся кадетских школ.

Участников и зрителей приветствовали директор Дома Дружбы народов Тимур Кадыров, начальник отдела реализации социальных гарантий участников специальной военной операции и членов их семей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Дмитрий Будкин, директор Республиканского ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Зульфия Сафина и другие официальные лица.

Они подчеркнули, что чувашские рекрутские песни – это богатый этнографический материал народного творчества, увеличивающий копилку культурного достояния многонационального Татарстана, и что проведение подобных мероприятий имеет важное значение в плане патриотического воспитания молодежи, организации волонтерской работы в поддержку армии страны.

В отборочных турах многих районов были организованы выставки местных ветеранских организаций, боевого братства, которые ведут неустанную работу по производству и сбору продукции, необходимой землякам – участникам специальной военной операции.

Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса «Никрут юрри» стал фольклорный коллектив «Хăят чечекӗсем» («Полевые гвоздики») из села Бюрганы Буинского муниципального района.