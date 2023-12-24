В Казани прошел финал детского турнира по мини-футболу на кубок митрополита Кирилла

Сегодня, 24 декабря на центральном футбольно-легкоатлетическом манеже Казани традиционно прошел финал детского турнира по мини-футболу на кубок Митрополита Казанского и Татарстанского, в котором приняли участие 8 команд. В составе команд выступили мальчики 2015 и 2016 года рождения.

Фото: Митрополия Татарстана

Отметим , что турнир был создан для развития здорового образа жизни и духовного развития подрастающего поколения. Организатором турнира стала Казанская епархия , которую в этом году так же поддержали Академия ФК «Рубин», православное братство Казанской епархии, а так же руководство компании «СК ГРУПП» .

Фото: Митрополия Татарстана

Победителями в обоих годах стали воспитанники Академии ФК «Рубин». Все участники турнира получили новогодние подарки.