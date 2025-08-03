В Казани прошел фестиваль южнокорейской поп-культуры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском детском парке «Елмай» на Кремлевской набережной состоялся фестиваль для поклонников южнокорейской поп-культуры. На мероприятии представили танцевальные мастер-классы под известные южнокорейские группы: BTS, BlackPink, Stray Kids, TWICE, EXO, TXT.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего на танцплощадке прозвучало 150 треков из популярных хитов корейских артистов. В танцевальном вечере приняли участие профессиональные коллективы из Казани «DSFR», «KIRA», «K-FIVE», «ONE*PINK», а также обычные жители города.

Фестиваль поп-культуры Южной Кореи стал не только танцевальной площадкой, но и местом для людей, интересующихся азиатской культурой, музыкой, творчеством.

Участница танцевального фестиваля Алтынай Гайнуллина рассказала о плюсах таких событий. По ее мнению, люди могут не только участвовать, танцевать, но и найти единомышленников.

«Я считаю это мероприятие очень актуальным для танцевального сообщества, для сообщества, которое интересуется музыкальной культурой, какими-то общественными, социальными мероприятиями. Потому что это хороший способ узнать лучше про музыку, про танцы. Плюс здесь можно познакомиться, социализироваться, найти себе каких-то друзей, соратников, тех, кто определяет твой интерес, твою любовь, твою страсть к таким же хобби» — говорила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани проводится довольно мало мероприятий о южнокорейской культуре, добавила участница школы творчества «Backstage» и организатор фестиваля Валерия Иванычева. По ее словам, их команда уже проводила фестиваль в прошлом году на многих казанских площадках. Такие фестивали, добавила она, приобщают и знакомят жителей с азиатской музыкой и танцами популярных айдолов.

«Она вообще колоссально отличается от нашей культуры и, соответственно, это привлекает молодежь. Также это спорт, очень активное занятие спортом. Танцы довольно интенсивны, там у тебя работает полностью мозг, тебе нужно думать лицом, руками, ногами, одновременно всем» — сообщила организатор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для большего попадания в образ участники фестиваля оделись в стиль южнокорейских исполнительниц. Основной источник вдохновения для многих участников — женские k-pop коллективы «Twice», «BlackPink», «Red Velvet». Это рассказала «Татар-информу» танцор коллектива «K-Five» Жанна Иркина.