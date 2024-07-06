В Казани организовали фестиваль кофе

В казанском парке «Черное озеро» прошел фестиваль кофе. Его провели в формате пикника. Программа была обширной: дегустация напитков, лектории, ярмарки известных брендов и магазины с различными вещами. Помимо этого, с 9:30 до 10:30 утра проходили занятия йогой.

Посетители могли приобрести винтажную одежду, украшения из натуральных камней и минералов, масляные духи, свечи собственного производства, различную атрибутику для дома в виде посуды и прочей утвари, а также вещи в этническом стиле. На фуд-кортах «красовалось» много разной выпечки и всеми известный street-food.

Как рассказали представители кофеен, участвующих в фестивале, напитки привезли из самых разных стран: Колумбия, Руанда, Эфиопия и Бразилия. Также, на мероприятии представили популярный bubble tea (бабл-ти, или бабл-чай). Напомним, данный азиатский напиток сделан на основе чая или кофе с добавлением шариков тапиока.

Лектории, которые прошли на фестивале, были посвящены теме кофейных напитков. На них выступили основатели кофеен, а также ученые из КФУ Анна Гедмина и Роман Урсан.

практикантка