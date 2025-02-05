В Казани прошел фестиваль инклюзивного творчества «Музыка в каждом сердце»

Фото: Фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Сфорцандо».

На площадке Казанского молодежного центра имени Гайдара при поддержке Министерства культуры РТ прошел III Всероссийский конкурс-фестиваль инструментального, вокального, хореографического и театрального искусства «Музыка в каждом сердце» Фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando.

«Одна из наших миссий – расширять возможности для проявления талантов детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш конкурс позволяет им раскрываться, выступать на большой сцене. Огромная благодарность педагогам, родителям детей за их большой труд и усердную работу в развитии и поддержке талантов детей», – отметил руководитель фонда Sforzando Данияр Соколов.

В этом году в конкурсе инклюзивного творчества приняли участие более 150 детей и подростков из Набережных Челнов, Тольятти, Чебоксар, Арзамаса, Нефтекамска, Нижнекамска, Кукмора, Арска и Казани. Все они продемонстрировали свои таланты на большой сцене, получили ценные рекомендации от членов жюри, массу впечатлений и большую поддержку зрительного зала.

Многие конкурсанты были отобраны Sforzando в рамках благотворительного проекта «Мастера искусств», с которым фонд ежегодно выезжает по районам Татарстана.

Конкурс «Музыка в каждом сердце» проводиться ежегодно с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи с ОВЗ, для творческого развития, профессионального становления и повышения исполнительского уровня учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, студентов колледжей и вузов.

Ульяна Бурдина