В Казани прошел фестиваль цифрового спорта

Накануне в столице РТ завершился киберспортивный фестиваль. Два дня в Казани были посвящены фиджитал и киберспортивным соревнованиям.

На турнире были представлены дисциплины в формате Dota 2, CS2, PUBG Mobile, MLBB. Также состоялись состязания в интерактивных видах спорта, таких как EA SPORTS FC 25, NHL 25, Just Dance, Mortal Kombat.

Кроме того были представлены соревнования в рамках симрейсинга и мобильной гоночной зоны. В технике прошли состязания на трассе среди RC-автомоделей и FPV-дронов.

На территории Дворца единоборств, где проходили соревнования, был организован лекторий с участием звезд и экспертов: победителя «Дакар-2015» команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева, Виктории Блохиной (первый женский экипаж SMP Racing), Рустама Фатхутдинова (Inostage AG Team), Анвара Тутаева (призёр фиджитал-зимнего картинга) и других.

Фестиваль цифрового спорта прошел в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» с 15 по 16 ноября.

Фото: ООО "СМП "Цифровой спорт"