В Казани прошел этап Кубка мира по мотосерфингу

Автор фото: Рамиль Гали

С 27 по 30 августа в Казани проходил этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования в столице Татарстана состоялись в акватории Казанки, прилегающей к Центру семьи «Казан».

Участниками соревнований стали около 50 спортсменов из семи стран, а победителями стали только чехи.

Мотосерфинг представляет собой микс мотоспорта и серфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе. Ранее этапы мирового первенства проводились в Монако, Великобритании, Чехии, США, Мексике, Китае и Корее. Из российских городов этап MotoSurf WorldCup проходил только в Санкт-Петербурге в июне 2017 года.

Возможность проведения соревнований в Казани впервые обсуждалась в ходе визита в Татарстан в феврале 2019 года гендиректора компании MSR Engines Мартина Шула на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также в ходе визита Рустама Минниханова в Чехию в марте того же года.

Шестой год проводится мировой чемпионат MotoSurf WorldCup, лицензия на проведение которого принадлежит чешской компании JetSurf.

6 апреля 2019 в рамках этапа Кубка мира по мотосерфингу MRS Engines в Абу Даби состоялось подписание соглашения о проведении соревнований в Казани между представителем компании MSR Engines Мартином Янгалеком и исполнительным директором Федерации автомобильного спорта РТ Рафаэлем Багаутдиновым.

Поскольку вход для гостей и посетителей соревнований был свободным, то гонки на Казанке могли наблюдать с открытых площадок все желающие, каковых в эти солнечные дни было немало.

Всего на Казанке соревновались 55 спортсменов из Чехии, Кореи, Бельгии, Словакии, США, Великобритании, Индии. В итоге среди женщин победу одержала представительница Чехии Анета Сахерова, на втором и третьем месте расположились ее соотечественницы Мартина Бравенкова и Барбора Яноскова.

У мужчин весь пьедестал почета также заняли представители Чехии. Лучшим стал Николас Блак, на втором месте Лукаш Захорски, третий — Петр Пруха.

Любопытно, что Петр Пруха — в прошлом хоккеист, известный по выступлениям в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», а также питерский СКА. Чемпион мира по хоккею 2005 года после завершения карьеры испытывает силы в новом для себя виде спорта.