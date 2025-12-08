В Казани прошел этап фестиваля единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»

Фото: Всероссийской федерации кендо

В Казани на площадке Казанской православной духовной семинарии прошел региональный этап Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»

Организаторами регионального этапа фестиваля стали: президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский и руководитель ОСС «Феномен» Заур Гибадуллин.

На открытии фестиваля с приветственными словами к участникам и гостям обратились: ректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов, председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Казанской епархии иерей Василий Крючков и заместитель муфтия Республики Татарстан Мансур хазрат Джалялетдинов.

«Кубок проводится с 2011 года. Региональный этап в Татарстане проводим второй раз. Фестивальный формат мероприятия был ориентирован не только на спортивный результат, но и на просветительские и воспитательные задачи: знакомство с традициями боевых искусств, развитие культуры уважения и диалога. В рамках фестиваля прошли показательные выступления по кендо и каратэ, а также дружеские поединки, которые прошли в атмосфере спортивного уважения и взаимной поддержки. Каждый участник получил награду и стал призером фестиваля», – поделился с журналистом президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский

Проведение мероприятия в стенах духовной семинарии подчеркнуло межконфессиональный и объединяющий характер фестиваля, направленного на воспитание молодежи и сохранение традиций боевых искусств.