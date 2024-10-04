В Казани прошел этап чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров

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В столице Татарстана на площадке Центра содействия развитию гражданских инициатив в «Квартале юстиции» состоялся региональный этап III Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста.

Чемпионат проводится в два этапа. Первый из них проходит очно и представляет собой индивидуальные соревнования. Федеральный этап при этом представляет собой командное состязание в онлайн-формате. Команды включают победителей и призеров регионального уровня. С приветственным словом к участникам чемпионата обратились начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда и заместитель директора филиала СПАО «Ингосстрах» в РТ Альфия Гимаева.

Конкурсные задания, на выполнение которых был отведен час, состояли из четырех блоков. В ходе первых трех необходимо было решить тестовые задачи, а четвертого — заполнить кроссворд. Например, следовало ответить на следующие вопросы: «Что имеет смысл проверять на предмет подлинности в банкноте Банка России?» и «Вы получили SMS-сообщение с просьбой подтвердить данные карты для получения пенсии. Как вы поступите?»

После выполнения заданий состоялись тематическое мероприятие от компании и семинар на тему «Распознай финансовое мошенничество».

«Отсутствие финансовой грамотности у людей приводит к тому, что они попадают в руки мошенников, тратят больше заработанного. Если нет знаний у взрослых, то их не будет у детей. Таким образом, самой безграмотной частью населения является молодежь 16–30 лет. Накладывается еще одно обстоятельство: умение пользоваться интернетом, но неумение фильтровать информацию в нем. Даже сейчас, не усвоив уроки 90-х, люди вступают в пирамиды и теряют деньги. В свете всего этого стоит задача обучать всех. Принят закон о проведении в школах уроков финансовой грамотности. Тенденция роста финансовой грамотности наблюдается, но знаний пока недостаточно», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» эксперт Общественной палаты РТ, директор АНО «Финансовый ликбез» Фанис Хусаинов.

Чемпионат завершился общим фото участников, организаторов и приглашенных артистов. Призовые позиции распределились следующим образом: 1-е место — Кадрия Нигматуллина, 2-е место — Елена Черезова, 3-е место — Гузэль Стрекалова.

Материал Романа Баданова.