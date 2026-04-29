news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 19:59

В Казани прошел экологический субботник с участием более 100 активистов

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба МЭПР РТ

На территории Городского детского эколого-биологического центра Казани состоялся экологический субботник, ставший частью санитарного двухмесячника в Татарстане, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

Мероприятие объединило более 100 активистов: сотрудников экоцентра, участников молодежного экологического движения «Будет чисто» РТ, а также студентов 10 ведущих вузов и колледжей Казани. Почетными гостями стали заместитель министра экологии РТ Ильнур Насретдинов и бывший капитан «Ак Барса», член Комитета Госсовета РТ по социальной политике Данис Зарипов.

Насретдинов поприветствовал собравшихся и отметил, что министерство всегда поддерживает подобные инициативы, особенно важные в период республиканского двухмесячника.

Участники навели порядок на прилегающей территории: расчистили экологическую тропу от зарослей, обновили ограждения, привели в порядок забор и входные ворота, а также ухаживали за растениями дендрологического сада. После завершения работ для всех организовали экскурсию по дендрарию, оранжерее и зоологической экспозиции «Биосфера».

Акция прошла в рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» (18 апреля – 3 мая) в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В эти дни в регионах России наводят порядок на родниках, в парках, лесах, на объектах культурного наследия, туристических маршрутах и у исторических памятников.

#министр экологии и природных ресурсов рт #будет чисто #субботник
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров