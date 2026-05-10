В Казани прошел детский турнир по тхэквондо памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В казанском спорткомплексе «Динамо» сегодня состоялся межрегиональный детский турнир по тхэквондо ИТФ, посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На татами сразились 137 юных спортсменов из Татарстана, многие из которых приехали из Набережных Челнов.

По словам президента федерации Адама Хибалаева, основными целями проведения турнира стали патриотическое воспитание молодежи и популяризация здорового образа жизни.

«Собирать детей тоже было несложно: все клубы у нас – это и общеобразовательные школы, и спортивные комплексы. Наш турнир всегда является спортивным праздником для родителей и для детей. На этот раз представительство Чеченской Республики предоставило подарки, сувениры, необычные дипломы. Я даже не ожидал, что будет такой ажиотаж – 137 человек», – сообщил он.

Соревнования проводились в формате поединков в возрастных категориях от 7 до 17 лет. Судейство обеспечивала коллегия Федерации тхэквондо ИТФ РТ.

Руководитель Представительства Главы Чеченской Республики в Татарстане Эли Кагарбеков отметил, что это первый турнир подобного формата в Казани.

«Мы постарались приятно удивить детей. Специально заказали кепки из Чеченской Республики, привезли шоколадные конфеты нашего производства. Каждый участник – независимо от занятого места – получит подарки и грамоты», – пояснил он.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане Анастасия Исаева добавила, что соревнования прошли на специализированном покрытии, закупленном при содействии депутатского корпуса и партнеров: «Можно увидеть эти безопасные, максимально комфортные покрытия. Федерация тхэквондо – наш постоянный партнер в рамках проекта «Опережение», который мы реализуем уже второй год».

Организаторы подтвердили, что турнир планируется сделать традиционным и проводить ежегодно в дни празднования Победы.

Адам Хибалаев также привел статистику развития вида спорта в республике: «Мы начинали в 1999 году с одного зала и трех занимающихся. Сейчас в Казани 15 секций, где занимаются порядка 250 детей. В этом году открывается дополнительный зал в ТК «Франт». Количество детей с каждым годом увеличивается. Тхэквондо – оптимальный, не слишком жесткий вид единоборств, который укрепляет внутренний стержень ребенка. Мы не ставим задачу сделать каждого чемпионом – важна массовость».

Один из участников, Максим Златоустов (школа №18, тренер Андрей Юрьевич), занимается пять лет, в предыдущем турнире занял первое место в поединке.

«Готовился долго, усердно. В победе не сомневаюсь. Интересно соревноваться, биться, побеждать и проигрывать. Равняюсь на старших – мастеров спорта, у которых пояса выше. Хотел бы связать жизнь с этим спортом», – рассказал юный спортсмен.