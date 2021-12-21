В Казани прошел детский турнир по мини-футболу на кубок митрополита Кирилла

В воскресенье, 19 декабря на территории Казанского ипподрома прошёл первый детский турнир по мини-футболу на кубок митрополита, в котором приняли участие команды из Казани, Зеленодольска и Волжска. В составе команд выступают мальчики 6 лет.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Соревнования организовала Казанская епархия с целью развития детско-юношеского спорта и здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Казанская епархия будет и впредь проводить соревнования и праздники спорта для детей и взрослых. В планах организовать турнир по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, и привлечь к участию в поединках не только мирян, но и священников», – рассказал председатель комиссии Казанской епархии по вопросам физической культуры и спорта иерей Кирилл Назаров.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

За матчами отец Кирилл наблюдал с трибун вместе с родителями юных спортсменов. Поддержать их также пришли чемпион России по ралли-кроссу Расуль Минниханов и председатель молодежной комиссии Всероссийской общественной организации Русского географического общества в РТ Сергей Салеев. Во время церемонии награждения они поблагодарили юных атлетов за участие и сказали им напутствия.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Иерей Кирилл Назаров передал игрокам, тренерам и всем присутствовавшим слова приветствия от митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, а также поблагодарил команды за достойную игру и волю к победе.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Чемпионами турнира стала команда «Champion kids» из Зеленодольска. Серебряными призерами стал коллектив «Витязь» из Казани. Третье место заняла команда спортивной школы Вахитовского района города Казани. Все участники турнира получили сладкие и памятные подарки. Победителям и призерам вручили медали и кубки.