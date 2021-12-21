В Казани прошел детский турнир по мини-футболу на кубок митрополита Кирилла
В воскресенье, 19 декабря на территории Казанского ипподрома прошёл первый детский турнир по мини-футболу на кубок митрополита, в котором приняли участие команды из Казани, Зеленодольска и Волжска. В составе команд выступают мальчики 6 лет.
Соревнования организовала Казанская епархия с целью развития детско-юношеского спорта и здорового образа жизни.
«Казанская епархия будет и впредь проводить соревнования и праздники спорта для детей и взрослых. В планах организовать турнир по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, и привлечь к участию в поединках не только мирян, но и священников», – рассказал председатель комиссии Казанской епархии по вопросам физической культуры и спорта иерей Кирилл Назаров.
За матчами отец Кирилл наблюдал с трибун вместе с родителями юных спортсменов. Поддержать их также пришли чемпион России по ралли-кроссу Расуль Минниханов и председатель молодежной комиссии Всероссийской общественной организации Русского географического общества в РТ Сергей Салеев. Во время церемонии награждения они поблагодарили юных атлетов за участие и сказали им напутствия.
Иерей Кирилл Назаров передал игрокам, тренерам и всем присутствовавшим слова приветствия от митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, а также поблагодарил команды за достойную игру и волю к победе.
Чемпионами турнира стала команда «Champion kids» из Зеленодольска. Серебряными призерами стал коллектив «Витязь» из Казани. Третье место заняла команда спортивной школы Вахитовского района города Казани. Все участники турнира получили сладкие и памятные подарки. Победителям и призерам вручили медали и кубки.