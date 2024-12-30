Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани прошел детский турнир по мини-футболу на Кубок митрополита
Сегодня на футбольно-регбийном манеже Казани прошёл финал детского турнира по мини-футболу на кубок Митрополита Казанского и Татарстанского.
Как сообщили «Татар-информу» в Казанской епархии, в турнире приняли участие более 80 мальчиков. За звание лучшей команды сражались восемь команд.
Победу в турнире одержали команда «Юнит» и «Трудовые резервы». Их наградили дипломами и кубками. Все участники турнира получили новогодние подарки, которые предоставила служба «Милосердие — Казань». Также все команды получили праздничные торты.
Награды юным футболистам вручил председатель епархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта иерей Василий Крючков. Священник поблагодарил ребят и их наставников за самоотдачу и волю к победе и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Организатором турнира выступила Казанская епархия. Поддержку оказал Комитет физической культуры и спорта города Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»