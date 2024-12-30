В Казани прошел детский турнир по мини-футболу на Кубок митрополита

Фото: Казанская епархия

Сегодня на футбольно-регбийном манеже Казани прошёл финал детского турнира по мини-футболу на кубок Митрополита Казанского и Татарстанского.

Как сообщили «Татар-информу» в Казанской епархии, в турнире приняли участие более 80 мальчиков. За звание лучшей команды сражались восемь команд.

Победу в турнире одержали команда «Юнит» и «Трудовые резервы». Их наградили дипломами и кубками. Все участники турнира получили новогодние подарки, которые предоставила служба «Милосердие — Казань». Также все команды получили праздничные торты.

Награды юным футболистам вручил председатель епархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта иерей Василий Крючков. Священник поблагодарил ребят и их наставников за самоотдачу и волю к победе и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Организатором турнира выступила Казанская епархия. Поддержку оказал Комитет физической культуры и спорта города Казани.