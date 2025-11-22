news_header_top
Общество 22 ноября 2025 20:52

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

Фото: Пресс-служба мероприятия

21 ноября в Казани прошел «День правовой помощи детям», посвящённый Дню принятия Конвенции о правах ребёнка. Мероприятие стало площадкой для конструктивного обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и развития практик защиты прав несовершеннолетних.

Приветственные слова участникам адресовали участникам ректор Российского университета кооперации, депутат Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева; Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова и заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Модератором мероприятия стала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

Особое место в программе мероприятия заняло торжественное награждение представителями ведомств победителей онлайн-конкурса «Законы, которые мы должны знать!»

Фото: Пресс-служба мероприятия

В ходе основной части мероприятия состоялись выступления экспертов, ежедневно работающих с вопросами защиты прав несовершеннолетних. Участники могли услышать доклады о правовых основах ответственности несовершеннолетних, о кибербезопасности и современных цифровых угрозах, а также о значении психологической устойчивости подростков и профилактике эмоционально опасных ситуаций.

