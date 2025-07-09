В Казани прошел День бесплатной юридической помощи для семей с детьми

В Татарстане продолжается Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Одним из ключевых мероприятий недели стал День бесплатной юридической помощи, организованный Министерством юстиции РТ на площадке благотворительного фонда «Добрая Казань». Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Акция направлена на правовую поддержку семей и соответствует задачам госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Всего за время приема помощь получили 23 жителя республики, специалисты ответили на 40 правовых вопросов.

Одной из участниц мероприятия стала многодетная мать:

«Меня, как многодетную мать, беспокоили вопросы получения льгот для многодетных семей, так как у нас с мужем 7 детей. Огромная вам благодарность за организацию подобного мероприятия. Очень удобно, что такой совместный прием позволяет более эффективно решать проблемы людей», — рассказала она.

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», — отмечал лидер республики.

Всероссийская неделя правовой помощи в республике продлится до 13 июля. Полный перечень мероприятий доступен на официальном сайте Министерства юстиции РТ.