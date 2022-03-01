В Казани прошел чемпионат по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Ашихмина

В столице Татарстана на стадионе «Локомотив» прошло первенство Казани по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Ашихмина. В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов из разных городов и регионов страны.

В первый день прошло торжественное открытие турнира и забеги в различных возрастных группах на дистанциях 5 и 10 км свободным стилем, а также лыжная эстафета среди девочек и мальчиков 12-13 лет. На второй день лыжники прошли ту же дистанцию, но классическим ходом.

«Активное участие в организации соревнований приняли сотрудники Управления ФСБ по Татарстану», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

На первенстве присутствовали председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов, председатель Федерации лыжных гонок и биатлона города Марат Салахов, а также вдова Сергея Ашихмина – Елена Ашихмина.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Казани, Герой России погиб в Казани в 2012 году при исполнении служебного долга – во время участия в контртеррористической операции «Эдельвейс». В 2017 году средней общеобразовательной школе №130 Московского района города присвоено имя Героя России, майора Сергея Ашихмина, здесь же открылась посвященная ему экспозиция.