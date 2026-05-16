В Казани прошел чемпионат по детским настольным играм с участием 350 дошкольников

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялся третий республиканский чемпионат по детским настольным играм «Акыллы уеннар» («Умные игры»), сообщили в пресс-службе Государственного Совета РТ. В нем участвовали 350 воспитанников детских садов со всей республики, их педагоги и родители. На открытии участников от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова приветствовал и.о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Ахметов поблагодарил родителей за бережное отношение к родному языку и сохранение национальных традиций, которые они передают детям. Он выразил уверенность, что дети – участники проекта будут бережно хранить родной язык и передавать его ценность окружающим.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета поблагодарил разработчиков проекта – коллектив сети детских садов и школ «Бала-Сити» и ее руководителя Альбину Насырову – за идею создания программы, которой пользуются педагоги детских садов республики. Он добавил, что осенью к имеющимся комплектам добавятся еще три игры, и обещал помочь их реализовать.

«Акыллы уеннар» – авторская образовательная программа для детских садов и начальных классов, обучающая родному языку через игру и объединяющая традиционные настольные игры с современными EdTech-технологиями. Проект включает 10 развивающих игр, готовые сценарии занятий, систему оценки прогресса с мобильным приложением и методику проведения турниров. Сегодня по программе работают 150 детских садов Татарстана. Проект реализуется сетью «Бала-Сити» при поддержке комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, а также Минобрнауки РТ.

Дети осваивают игры в течение года, после внутренних соревнований детские сады определяют лучших, которые участвуют в республиканском чемпионате. В этом году фестиваль приурочили к юбилею Габдуллы Тукая.

Ахметов отметил, что в детском возрасте формируется фундаментальное отношение к культуре и родному языку и через игровое воспитание дети раскрывают свой потенциал. Он подчеркнул, что в процессе игры задействованы и мышление, и физическая активность и подобные проекты помогают сохранять традиции и культуру с раннего возраста.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Перед открытием чемпионата Ахметов осмотрел выставку игр проекта, пообщался с участниками и педагогами. В мероприятии также участвовал министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. Почетным гостем стала председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Аиша Мохаммед Аль Муалла.