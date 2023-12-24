В Казани прошел чемпионат по чесболу в новом формате

Фото: © Наиль Селиванов/«Татар-информ»

В спортивном блоке КСК КФУ «УНИКС» в Казани, в Центре игр с полной информацией имени Анатолия Карпова, прошел чемпионат по чесболу Казанского (Приволжского) федерального университета в честь 219-летия со дня основания вуза. В состязаниях участвовало 6 команд институтов КФУ, в полуфинале было выявлено четыре лучшие команды, которые разыграли финал этой командной игры в шахматы.

Победителем стала команда Института физики, второе место заняла сборная трёх институтов*, бронзу выиграла команда Института фундаментальной медицины и биологии.

Фото: © Наиль Селиванов/«Татар-информ»

Изначально чесбол игрался и играется на большом поле с участием по 8 шахматистов с каждой стороны, что предает зрелищность и остроту, требует не только умственной, но и физической подготовки и сноровки. За 14 лет существования игры было много усовершенствований и нововведений, в том числе во время пандемии начали проводиться дистанционные турниры между командами различных вузов, городов, регионов России и даже международные турниры. Все модификации игры требует особой слаженности в игре команд.

Для проведения чемпионата в новом формате потребовалась не только концептуальная, но и инженерная модификация игры. Главное нововведение — это многоканальные шахматные часы — автоматизированный программно-аппаратный комплекс с настольной шахматной доской. В результате турнир стал похож на традиционно привычный, настольный. Вместо восьми игроков задействованы четыре участника с каждой стороны. Поэтому игрок играет фигурами не только по одной вертикали, а сразу на двух. Соответственно команды старались ставить двух сильнейших игроков своих команд на внутренние вертикали шахматной доски.

Разработчиками и исполнителями нового оборудования стали директор Федерации чесбола Степан Сильвестров, инженеры Владимир Стрекалов и Павел Лазарев.

Во время открытия чемпионата Степан Аверкиевич подчеркнул, что игра способствует развитию командного духа, навыков совместно решать сложные задачи, достигать коллективных целей.

Фото: © Наиль Селиванов/«Татар-информ»

Часть игроков впервые участвовало в турнире, часть имела опыт игр в традиционный большой чесбол, тем более было интересно узнать их мнение о новом формате. Все опрошенные студенты говорили о большей наглядности и привычности игры настольного чесбола, отмечая при этом, что в новом формате легче организовывать тренировки и турниры или просто поиграть ради удовольствия.

Иногда победитель партии выявляется не положением шахматных фигур, а выигрышем по времени, этот турнир не исключение. В чесболе наглядно просматривается: побеждает тот, кто меньше ошибается и умеет выправлять допущенные ошибки — ход за ходом, от состояния «все пропало» до уверенной победы.

Фото: © Наиль Селиванов/«Татар-информ»

Чемпионат в новом формате КФУ провел в стенах Центра игр с полной информацией имени Анатолия Карпова, которой руководит заместитель директора Института вычислительной математики и информационных технологий Виктор Бандеров. Виктор Викторович отметил, что центр давно и плодотворно сотрудничает с Федерацией чесбола и рад, что всегда при этом выполняется важное напутствие великого гроссмейстера Анатолия Карпова — максимально способствовать увлеченности студентов и сотрудников интеллектуальными играми. «Как большой любитель шахмат, с живым интересом наблюдаю за развитием чесбола с самого его рождения и рад быть частью организаторской команды этого чемпионата», — подчеркнул Виктор Бандеров. Судьей чемпионата выступил тренер сборной КФУ по шахматам Олег Леонтьев, который в беседе рассказал о возможности организации в будущем межвузовских чемпионатов среди команд Казани и России и, может, международных.

Фото: © Наиль Селиванов/«Татар-информ»

*Сборная трех институтов включает Институт международных отношений, Юридический факультет, Институт филологии и межкультурной коммуникации.

Наиль Селиванов